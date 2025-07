Bloccato a Siracusa con una bicicletta rubata: denunciato per ricettazione

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nel pomeriggio di ieri, nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un uomo di 51 anni per il reato di ricettazione. In particolare, gli agenti sottoponevano ad un controllo di polizia un uomo in bicicletta in via Necropoli Grotticelle scoprendo che la bicicletta era provento di furto. Per tale motivo, l’uomo è stato denunciato e la bicicletta restituita al legittimo proprietario.