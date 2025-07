Musica a Pachino senza rispettare unaordinanza: multato dalla polizia

Continuano, in tutta la provincia, i servizi straordinari di controllo del territorio rafforzati, su disposizione del Questore di Siracusa, in occasione del periodo estivo. Nella serata di ieri, tali servizi si sono concentrati nella località marittima di Marzamemi dove, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Pachino e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno identificato 76 persone e controllato 25 veicoli. Particolare attenzione è stata posta al controllo degli esercizi pubblici per la somministrazione di cibi e bevande. Sono stati controllati numerosi esercizi commerciali ed uno di questi è stato sanzionato amministrativamente per 300 euro per non aver rispettato l’ordinanza sindacale che vieta l’utilizzo di apparecchi di amplificazione sonora all’aperto.