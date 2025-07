Vede i carabinieri e si innervosisce, bloccato a Catania col 'fumo' in auto

Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 17:00, durante un servizio di perlustrazione nel capoluogo etneo, una pattuglia del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha arrestato un uomo di 35 anni, catanese, con precedenti penali, per sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’equipaggio stava transitando lungo via Capo Passero, quando ha notato un veicolo fermo sul margine della carreggiata con a bordo il solo conducente. L’uomo, alla vista della gazzella del Radiomobile, assumeva un atteggiamento visibilmente nervoso: con movimenti rapidi tentava di ripartire, continuando a volgere lo sguardo in direzione dei militari. Un comportamento che, per l’esperienza degli operatori, è spesso indice di chi ha qualcosa da nascondere. Insospettiti, i Carabinieri decidevano quindi di procedere al controllo. Durante l’identificazione, veniva avvertito un forte odore di marijuana proveniente dall’abitacolo. La successiva perquisizione veicolare consentiva di rinvenire, all’interno di uno zaino poggiato sul tappetino lato passeggero, una quantità consistente di sostanze stupefacenti: marijuana confezionata in involucri di varie dimensioni, cocaina in parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, nonché hashish e crack. Inoltre, veniva trovata una somma in contanti pari a 235 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Alla luce di quanto recuperato, il 35enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna. L’operazione si inserisce nel quadro dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, che i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania svolgono quotidianamente per garantire sicurezza e legalità sul territorio