Siracusa, 'fumata bianca' per la nuova giunta ma al Vermexio restano i maldipancia

Cinque nuovi assessori, quattro dei quali anche consiglieri comunali, e un nuovo capo di gabinetto (ancora in pectore). Giuseppe Gibilisco stamattina ha formalizzato le dimissioni da responsabile politico della Polizia municipale e prenderà il posto di Michelangelo Giansiracusa che si è dimesso l’1 luglio dall’incarico ricoperto per sette anni. La formalizzazione avverrà quando la Guardia di finanza, per la quale l’ex assessore lavora, concederà il nulla osta.

Si è composto stamattina lo schema della Giunta di Siracusa dopo l’uscita di Fabio Granata, Teresella Celesti, Salvatore Consiglio e Salvatore Cavarra, oltre a Gibilisco. Al loro posto sono entrati Palma Daniela Vasques, 65 anni, Luciano Aloschi, 64 anni, Giuseppe Casella, 65 anni, Andrea Firenze, 44 anni, e Sergio Imbro, 57 anni.

I nuovi assessori hanno giurato nelle mani del sindaco Francesco Italia e del vice segretario generale Enzo Miccoli, alla presenza del capo di gabinetto designato e del capo del cerimoniale Gaetano Azzia. Se fumata bianca c'è stata, il clima politico al Vermexio resta turbolento. Il gruppo consiliare del Pd in una nota parla di Francesci Italia come un uomo solo al comando. Critiche anche dal Movimento Articolo 4. “In pochi mesi, sette assessori hanno lasciato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Italia: un susseguirsi di dimissioni e revoche che non può più essere considerato fisiologico. Dopo Granata, Consiglio, Celesti, Cavarra e l’annunciata uscita di Gibilisco, la giunta appare svuotata di ogni coerenza progettuale e di ogni credibilità politica.” Così Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4, commenta l’attuale quadro all’interno della Giunta comunale

“Questa crisi non nasce dal caso, - dichiara - ma è il frutto di una maggioranza nata già fragile: costruita su un risultato elettorale che non garantiva numeri sufficienti in consiglio comunale, è stata poi “allargata” attraverso accordi al ribasso con soggetti politici disponibili a cambiare casacca in cambio di incarichi e visibilità. Una logica fondata sul tornaconto personale, del tutto incompatibile con l’esigenza di un governo stabile, serio e orientato al bene comune”.

“Siracusa non può essere amministrata come un comitato elettorale permanente. – continua Mangiafico - È una città complessa, che richiede pianificazione a lungo termine, presenza quotidiana e coesione tra chi governa. La crisi di giunta di questi giorni, unita al drastico calo di fiducia espresso dai cittadini (come confermato anche dal Sole 24 Ore, che colloca il sindaco al quartultimo posto in Italia per gradimento), segna una frattura profonda tra l’amministrazione e la realtà. Non è il tempo delle promesse né dei personalismi. È il momento di tornare a pensare seriamente alla città.”

«La presenza di tanti consiglieri comunali – ha detto il sindaco Italia – è il frutto di una lunga discussione sviluppata nel corso del tempo e risponde all’esigenza di rappresentare le richieste che sono arrivate dalla maggioranza che sostiene il nostro esecutivo. Più che una giunta politica, si può definire una giunta consiliare cosicché i gruppi di maggioranza di sala Vittorini possano avere un voce nelle scelte per la città attraverso un confronto diretto e costante con l’Amministrazione. A tutti gli uscenti va il mio sincero ringraziamento per il loro apporto e l’impegno messo nel lavorare per la città, compito gravoso ma importante».

Questo il quadro completo delle deleghe, a cominciare da quelle mantenute, ad interim, dal sindaco Italia: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Unesco, Università, Sviluppo e valorizzazione del turismo, Sport e periferie, Pnrr, Servizio idrico integrato e tutela delle risorse idriche.

Edgardo Bandiera, conserva l’incarico di vice sindaco e si occuperà di: Lavori pubblici, Programmazione comunitaria, Sviluppo economico e competitività (agricoltura, pesca, mercati e fiere), Attuazione del programma, Istruzione e diritto allo studio, Edilizia privata, Centro storico.

Luciano Aloschi: Igiene urbana e verde pubblico, Cimitero e servizi cimiteriali, Tutela del territorio e dell’ambiente, attuazione del Paesc.

Giuseppe Casella: Decentramento, Risorse mare, Rapporti con il consiglio comunale, Edilizia residenziale sociale, Società ed enti partecipati.

Pietro Coppa: Bilancio, Entrate e Servizi fiscali, Affari legali, Partenariato pubblico privato, Legalità e trasparenza, Sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi e statistica.

Andrea Firenze: Sistema energia ed efficientamento energetico, Urbanistica ed assetto del territorio, Beni demaniali e patrimoniali, Beni comuni, Pubblica illuminazione.

Sergio Imbrò: Protezione civile, Polizia municipale e polizia ambientale, Democrazia partecipata.

Vincenzo Pantano: Edilizia scolastica, Trasporti e diritto alla mobilità.

Palma Daniela Vasques: Sanità, Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, Servizi demografici ed elettorali, Rapporti con i consumatori.

Marco Zappulla: Risorse Umane, Pari opportunità e diritti sociali, Politiche sociali e della famiglia, Politiche di inclusione e diritto alla casa, Politiche giovanili, Città educativa, Politiche di genere, Tempo libero.