Sicilia tour di padel alla terza edizione, Catania vince su Palermo sui campi di Sciacca

Sport, divertimento e solidarietà. Sono le tre parole chiave che hanno dettato i tempi della terza edizione del Sicilia Padel Tour. Il circuito amatoriale, riservato a giocatori di quarta e quinta fascia, ha visto sfidarsi negli ultimi tre mesi le nove province dell’Isola, regalando ai partecipanti sorrisi, adrenalina e l’accesso al Master finale ospitato dal Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa di Sciacca.

Per il torneo maschile la vittoria è andata a Catania, con la coppia formata da Walter Scarpello e Samuele Aretino. Grazie ad un concentrato di tecnica, strategia e nervi saldi, i catanesi sono riusciti ad avere la meglio su Palermo, rappresentata dalla fortissima coppia formata da Daniele Vaccaro e Daniele Giacalone, in un match al cardiopalma terminato con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4.

A trionfare, invece, nel torneo femminile, con una prestazione solida e determinata, Chiara Grillo e Veronica Szima. La coppia trapanese ha superato in finale le palermitane Raffaella Avogadro e Marika Palazzolo, al termine di un match intenso, concluso sul punteggio di 6-2, 7-6.