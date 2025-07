Modica, giovani sposi stupiscono gli invitati: ricevimento sulla scalinata di San Giovanni

L'idea è senza dubbio originale e dovrebbe essere anche unica, almeno fino ad ora: il ricevimento nuziale sulla scenografica scalinata di San Giovanni. Erano in pochi a sapere della sorpresa riservata ad amici e parenti dei due giovani che si sono uniti in matrimonio giovedì pomeriggio. Al termine della celebrazione, la "sorpresa" confezionata in tempi record: tavoli sulla scalinata di San Giovanni. Il giorno più bello impreziosito da una novità che è destinata a fare scuola e, perchè no, a promuovere le bellezze architettoniche della città. Sempre, comunque, con garbo e senza eccessi. Auguri e figli maschi.