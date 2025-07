Mezzo pesante si schianta in galleria sulla Siracusa - Catania: conducente ferito

Pauroso incidente autonomo nel pomeriggio sulla Siracusa - Catania. Alle 16,50 la squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Lentini è intervenuta per un incidente stradale all’interno della galleria San Demetrio in direzione Catania.

Un mezzo pesante è andato a sbattere all’interno dell’uscita di emergenza della galleria incastrandosi, il conducente è stato subito soccorso dai vigili del fuoco ed affidato alle cure dei sanitari presenti sul posto i quali lo trasportavano in codice rosso presso il nosocomio San Marco di Catania. Sul posto la polstrada ed Anas per provvedere alla rimozione del mezzo pesante.Il tratto autostradale viene chiuso al traffico