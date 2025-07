Villa Pamphili, Kaufmann lamenta dolori e viene portato in ospedale: dimesso, ora andrà a Rebibbia

Rientro in Italia complicato oggi, venerdì 11 luglio, per Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili a Roma. Il 46enne americano, che nello scalo romano di Ciampino ha dato in escandescenze, minacciando di denunciare tutti, ha detto di sentirsi male. Dopo essere stato visitato dai medici del policlinico di Tor Vergata, lo hanno dimesso perché non hanno riscontrato problematiche di salute. L'uomo a questo punto, dopo un passaggio a Ciampino per completare la notifica dell'arresto, sarà portato in carcere a Rebibbia.

Kaufmann era arrivato questa mattina in Italia con un volo, proveniente dalla Grecia. Nell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini, è accusato di duplice omicidio volontario. Il gip fisserà al più presto l'interrogatorio di garanzia che si terrà la prossima settimana.