Appello di 104 sindaci: "Calabria sospenda rapporti con Israele"

La Regione Calabria condanni il genocidio in corso a Gaza e sospenda ogni tipo di rapporto con Israele".

Tra i firmatari dell'appello ci sono i primi cittadini di Catanzaro, Nicola Fiorita, Reggio Calabria, Italo Falcomatà, Cosenza, Franz Caruso, e Vibo Valentia, Enzo Romeo.

L'appello é stato sottoscritto anche dal sindaco di Petilia Policastro, Simone Saporito, che si é fatto anche promotore di una delibera di Giunta in cui é stato chiesto "il riconoscimento dello Stato della Palestina". Ha aderito anche Mimmo Lucano, sindaco di Riace ed europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.

Nel documento si sostiene che "il conflitto in Medio Oriente tra Israele e Palestinesi nella Striscia di Gaza sta assumendo proporzioni drammatiche, rivelandosi come una delle più gravi crisi umanitarie della storia moderna".

I primi cittadini esprimono anchÉ la richiesta che 104 sindaci calabresi rivolgono, in un documento, al Governatore, Roberto Occhiuto.

. , regione affacciata sul Mediterraneo, vocata all'accoglienza, al dialogo e alla pace - conclude il documento - non può rimanere indifferente di fronte a una tale catastrofe umanitaria e morale".