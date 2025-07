Furti di farmaci oncologici a Cirò Marina, un arresto in Campania

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato in Campania, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, un uomo di 61 anni, accusato di essere il responsabile di due furti di medicinali oncologici avvenuti nella farmacia del centro del crotonese dell'Azienda sanitaria provinciale.

I furti sono stati commessi nella notte tra il 4 e il 5 giugno e la sera del 25 giugno scorsi.

L'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Crotone ha inoltre portato a perquisizioni a carico di altre due persone.

Grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza e alle dichiarazioni di alcuni testimoni, i carabinieri sono arrivati ad identificare uno dei responsabili, risultato intestatario del contratto di noleggio di una delle auto utilizzate in occasione dei furti.

"L'operazione - ha detto il colonnello Raffaele Giovinazzo, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri - rappresenta una risposta concreta al fenomeno preoccupante dei furti di farmaci oncologici.

Grazie alla determinazione investigativa della Compagnia di Cirò Marina e alla sinergia con la Procura della Repubblica di Crotone, è stato possibile individuare uno degli autori materiali e parte della rete logistica che ha favorito questi reati".sr4