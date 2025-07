Massiccio attacco russo sull'Ucraina, Polonia schiera u caccia

Polonia e Paesi alleati hanno fatto decollare nella notte i loro aerei da combattimento in seguito al massiccio attacco delle forze russe in corso contro l'Ucraina: la reso noto su X il Comando operativo delle Forze armate del Paese, come riporta Rbc-Ucraina.

"A causa dell'attività dell'aviazione russa a lungo raggio, che sta colpendo obiettivi situati, in particolare, nell'Ucraina occidentale, le forze aeree polacche e alleate hanno iniziato a operare nello spazio aereo polacco", si legge in un comunicato stampa.

Anche i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra sono stati messi in stato di massima allerta.

"Le misure adottate mirano a garantire la sicurezza nelle aree confinanti con le zone minacciate - spiega la nota -.

Intanto, il Comando operativo sta monitorando la situazione attuale e forze e mezzi rimangono pienamente preparati per una risposta immediata".

forze di difesa aerea russe hanno distrutto o intercettato 33 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe, ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass.

"Nella scorsa notte, le forze di difesa aerea in servizio hanno distrutto o intercettato 33 droni ucraini ad ala fissa: 16 sulla regione di Bryansk, cinque sulle acque del Mar Nero, quattro sulla Crimea, tre sulla regione di Rostov, due sulla regione di Kursk e uno ciascuno sulla regione di Voronezh, sulla regione di Krasnodar e sul Mar d'Azov", ha riferito il Ministero.