Rubano una moto a Palermo, passanti in difesa di due ladri poi arrestati

Decine di persone hanno tentato di bloccare agenti di polizia a Palermo che arrestavano due ventenni ladri di moto, catturati dopo un inseguimento, culminato con uno scontro frontale con auto delle Volanti.

Due loro complici sono riusciti a fuggire su un altro scooter.

Due agenti sono rimasti feriti, e uno di loro è stato medicato in ospedale.

La moto rubata è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Sono in corso indagini per risalire all'identità dei complici fuggiti.