PFM – Premiata Forneria Marconi comunica che, diversamente dalle notizie che stanno circolando in queste ore, nell'ambito del tour estivo "Doppia traccia" NON sono previste le tappe del 30 luglio a Adrano (Catania) e del 3 agosto Santa Lucia del Mela (Messina).

Gli accordi per queste date non sono mai stati confermati. La band si augura ci possa essere un'altra occasione in futuro.