Eseguito a Vittoria un ordine di carcerazione per armi

Gli agenti del Commissariato di Vittoria hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, a carico di un uomo di 52 anni residente a Vittoria, condannato definitivamente per i reati di detenzione illegale di arma clandestina e di munizioni.

Nel corso di una perquisizione effettuata nel 2021 presso la sua abitazione, era stata rinvenuta una carabina modificata con matricola abrasa, completa di 13 cartucce, nonchè una pistola a salve priva del tappo rosso, e pertanto era stato tratto in arresto.

Dopo la notifica del provvedimento restrittivo, l’arrestato è stato associato presso la locale Casa Circondariale, per scontare la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione. .