Il Pci: "Accesso al mare per tutti allo Sbarcadero Santa Lucia di Siracusa"

Il Partito Comunista Italiano (PCI) di Siracusa torna a sollecitstraxare l'Amministrazione comunale affinché l'inclusività diventi una priorità in ogni azione amministrativa, in particolare per quanto riguarda la piena fruibilità dei solarium cittadini. L'attenzione si concentra sul solarium dello Sbarcadero di Santa Lucia e sulla necessità di completare i restanti siti balneari.

Attualmente, il solarium dello Sbarcadero di Santa Lucia rappresenta l'unico punto di accesso attrezzato con uno scivolo che consente alle persone in carrozzina di raggiungere la piattaforma. Tuttavia, il PCI sottolinea che questo non è sufficiente. "È inaccettabile che una volta sul solarium, le persone con disabilità non possano accedere al mare. Chiediamo al Sindaco e alla sua Giunta di agire immediatamente per realizzare uno scivolo idoneo che permetta alle persone in carrozzina di usufruire pienamente e autonomamente del nostro mare," dichiara Giuseppe Galletta Segretario del PCI. "L'inclusività non è un optional, ma un diritto fondamentale che l'amministrazione ha il dovere di garantire."