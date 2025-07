Forza Italia Giovani: "Siracusa guarda al passato, futuro non programmato"

Se i grandi tacciono, sono i Giovani di Forza Italia Siracusa a criticare l'amministrazione comunale di Siracusa. "Dopo oltre un anno di attese, rinvii e smentite, il sindaco di Siracusa ha finalmente nominato cinque nuovi assessori. Ma a ben guardare, più che un rinnovamento, si tratta dell’ennesimo bilanciamento interno a una maggioranza che ormai tiene insieme tutto e il contrario di tutto.

Non è un caso che il presidente di “A Viso Aperto” – l’associazione politica riconducibile direttamente al sindaco – abbia dichiarato pubblicamente che “la politica è fatta di turnazione”. Una frase che svela l’unico vero criterio adottato: accontentare chi, nella coalizione, da mesi rivendicava un posto a Palazzo Vermexio.

A rendere la situazione ancora più surreale è il fatto che il sindaco, già oberato dalla complessità di amministrare una città con oltre 100.000 abitanti e spesso impegnato in viaggi istituzionali oltreoceano, abbia deciso di trattenere per sé anche due deleghe pesanti come Sport e Cultura. Decisione che fa sorgere seri dubbi sulla possibilità di garantire attenzione e continuità a settori così strategici per la città.

Intanto, mentre si parla di “nuova fase”, l’età media dei nuovi assessori si aggira attorno ai 60 anni. Un dato che racconta più di molte parole: Siracusa guarda al passato, non al futuro.

Infine, non può passare sotto silenzio l’aspetto forse più imbarazzante di questa nuova giunta: su nove assessori, solo una è donna. Il minimo indispensabile previsto per legge. Una presenza che appare più un obbligo da adempiere che una scelta reale di rappresentanza e valorizzazione delle competenze femminili. Un segnale grave in una città che dovrebbe dare l’esempio, e invece resta ancorata a vecchie logiche di potere". Così Pierantonio Regale di Forza Italia giovani Siracusa.