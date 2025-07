Modica, polizia municipale dona cibo al canile di Giulia

Un gesto di solidarietà e vicinanza verso gli amici a quattro zampe. La Polizia Locale di Modica ha consegnato venerdì 11 luglio, presso il Rifugio di Giulia (canile comunale), situato in Contrada Aguglie, diverse confezioni di croccantini e carne, destinate agli ospiti della struttura.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un’attività di autotassazione volontaria avviata all’interno del Comando di Polizia Locale. Hanno aderito con entusiasmo sia gli operatori della “Locale” sia il personale amministrativo, dimostrando un lodevole spirito di generosità.

Alla consegna erano presenti la volontaria Giovanna Sudano, che ha accolto con gratitudine la donazione a nome del Rifugio, e il Comandante della Polizia Locale di Modica, Rosario Cannizzaro, insieme a esponenti del Corpo.

“Siamo felici di poter dare un piccolo contributo al benessere degli animali ospitati nel Rifugio di Giulia,” ha dichiarato il Comandante Cannizzaro. “Questa iniziativa, nata dalla volontà e dalla sensibilità del nostro personale, testimonia l’attenzione del Comando verso il territorio e le sue necessità, inclusa la cura dei nostri amici animali.”

Giovanna Sudano, a nome de” Il Rifugio di Giulia” ha ringraziato ha sentitamente la Polizia Locale di Modica per la donazione, che rappresenta un aiuto concreto per la gestione quotidiana della struttura e il nutrimento degli animali accuditi.