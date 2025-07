Palermo, la municipale lo ferma a Porta dei Greci per atti osceni

Una pattuglia della Polizia Municipale di Palermo, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio nei pressi di Porta dei Greci, ha proceduto al fermo di un cittadino di nazionalità ghanese di 57 anni, sorpreso in atteggiamenti allusivi riconducibili a presunti atti osceni in luogo pubblico, poi confermati dalla vittima e da alcuni testimoni presenti sul posto. L'intervento degli agenti è stato sollecitato da una ragazza minorenne che, visibilmente scossa, ha richiamato l'attenzione della pattuglia. Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno proceduto al fermo dell'individuo per gli accertamenti del caso e per il conseguente deferimento all'Autorità Giudiziaria.

Nelle scorse ore è emerso che l'uomo risulta già segnalato in precedenza per episodi analoghi ed è attualmente sprovvisto di documenti validi, nonché destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale. Sono in corso ulteriori approfondimenti a cura delle autorità competenti.