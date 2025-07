Destinatario di un mandato di arresto europeo: catturato a Palermo

La Polizia di Stato ha arrestato un 55enne nato in Messico e residente in Spagna, destinatario di Mandato di Arresto Internazionale.

Lo scorso 7 luglio, i poliziotti della Polmare hanno proceduto alla cattura dell'uomo giunto al porto di Palermo a bordo di una nave da crociera. Su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale, emesso in data 29/03/2023 dal Tribunale di Città del Messico, poiché resosi responsabile di reati previsti e puniti dal Codice Penale Messicano, inerenti la frode.

La cattura dello spagnolo, imbarcatosi precedentemente al porto di Valencia, è stata resa possibile grazie ad una scrupolosa attività di indagine che ha consentito con non poche difficoltà l'individuazione dell'uomo tra i numerosi passeggeri in procinto di sbarcare nel capoluogo siciliano. I poliziotti, fintisi passeggeri, hanno riscontro visivamente la presenza dell'uomo a bordo dell'imbarcazione, lo hanno bloccato e tratto in arresto.

Ultimate le formalità di rito l'arrestato è stato associato presso la locale Casa Circondariale Lo Russo - Pagliarelli a disposizione della Competente Autorità Giudiziaria.