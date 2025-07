Asp di Trapani, 2 ambulatori infermieristici con Punti prelievi

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani amplia l'offerta assistenziale erogata attraverso gli infermieri di famiglia e di comunità, nel territorio del Distretto Sanitario di Trapani, con l'attivazione di due ambulatori infermieristici, con annesso punto prelievi. Il primo è attivo a Trapani centro, nei locali della Continuità assistenziale (guardia medica) di piazza Stazione, con apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00, con anche un servizio di Punto Prelievi il lunedì e mercoledì dalle ore 08:00 alle 10:00.

Il secondo nel territorio del comune di Misiliscemi, nei locali della Continuità assistenziale del Presidio sanitario di Marausa, con apertura il lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e servizio prelievi il mercoledì dalle ore 08:00 alle 10:00.

"Pur in un momento complicato - spiega il Commissario straordinario dell'ASP Sabrina Pulvirenti - per le difficoltà nel reclutamento di personale sanitario, stiamo procedendo in linea con la mission del D.M.77/2022, finalizzata ad ampliare l'assistenza di prossimità in favore dei cittadini".

Agli Ambulatori infermieristici si può accedere generalmente tramite segnalazione del proprio Medico di medicina generale, del Medico ospedaliero o specialista, il medico di Continuità assistenziale, o tramite accesso diretto dell'utente.

Le attività svolte sono le seguenti: Educazione sanitaria e counselling. Somministrazione di terapie (iniezioni, infusioni).

Medicazioni semplici e complesse. Rimozione punti/stapler.

Controllo parametri vitali. Gestione cateterismi vescicali.

Gestione di stomie. Supporto nella gestione di patologie croniche (diabete, BPCO, ipertensione). Screening e prevenzione.