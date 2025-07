Lettera di Trump all'Ue: "Dazi dall'1 agosto del 30%"

"A partire dall'1 agosto, introdurremo dazi al 30% sulle merci in arrivo dall'Unione Europea". Ad annunciarlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una lettera indirizzata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e pubblicata su Truth.

La lettera contiene però uno spiraglio di trattativa: "Se desiderate aprire i vostri mercati commerciali, finora chiusi, agli Stati Uniti ed eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali, potremmo valutare una modifica a questa lettera. Queste tariffe potrebbero essere modificate, al rialzo o al ribasso, a seconda del nostro rapporto con il vostro Paese".

"Prendiamo atto della lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti Trump", dichiara la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sottolineando che "l'imposizione di dazi del 30% sulle esportazioni dell'Ue sconvolgerebbe le principali catene di approvvigionamento transatlantiche, a scapito delle imprese, dei consumatori e dei pazienti su entrambe le sponde dell'Atlantico. Poche economie al mondo eguagliano il livello di apertura e di rispetto delle pratiche commerciali eque dell'Unione Europea. L'Ue ha costantemente dato priorità a una soluzione negoziata con gli Stati Uniti, a dimostrazione del nostro impegno per il dialogo, la stabilità e un partenariato transatlantico costruttivo. Restiamo pronti a continuare a lavorare per raggiungere un accordo entro il primo agosto. Allo stesso tempo, adotteremo tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell'Ue, inclusa l'adozione di contromisure proporzionate, se necessario. Nel frattempo, continuiamo ad approfondire le nostre partnership globali, saldamente ancorate ai principi del commercio internazionale basato su regole".