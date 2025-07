Acate, resa dei conti nella Giunta comunale: e si apre la stagione dei veleni

La maggioranza perde qualche pezzo ma il sindaco non rischia, due consiglieri passano all’opposizione e si apre inevitabilmente nella politica acatese la “stagione dei veleni”. In estrema sintesi è questo l’esito “provvisorio” della settimana di passione vissuta dalla cittadina dopo la revoca degli incarichi agli assessori Raffo e Bevilacqua.

In un lunghissimo post Gianfranco Fidone parla di “ragioni innanzitutto amministrative, ma anche di ragioni politiche. Era diventato insopportabile proseguire con una giunta che lavorava con tre elementi soltanto: gli assessori Ciriacono, Gallo e Lantino. L’assessore Raffo è stato presente in Comune solo 9 volte su 50, con 8 assenze e 33 presenze da remoto.

“L’assessore Bevilacqua è stata presente in Comune, anche lei, solo 9 volte su 50, con 24 assenze e 17 presenze da remoto. Questo è solo un dato esemplificativo del disinteresse per l’amministrazione della nostra città, che si è tradotto in realtà in mille ulteriori occasioni di disimpegno di cui non vale neppure la pena di parlare”.

In tale situazione, in svariate occasioni, ho cercato di richiedere ad entrambi gli assessori maggiore presenza, maggiore ascolto delle esigenze degli uffici e della città, maggiore impegno e maggiori risultati ma tutto è rimasto lettera morta”.

Ma è sulle motivazioni politiche che Fidone è duro: “Sin dal mio insediamento, l’assessore Raffo (e soltanto lui) altro non ha fatto se non remare contro l’azione mia e di tutta la giunta, generando attriti e scompensi di ogni genere all’interno della compagine. In decine e decine di occasioni ho cercato di tamponare le sue esuberanze e le sue prese di posizioni incomprensibili, ma la sua condotta altro non ha fatto se non portarlo all’isolamento. E il fatto che il suo gruppo si sia ridotto da 6 unità a 2 soltanto, la dice lunga sulla gestione delle dinamiche politiche che lo hanno contraddistinto”.

Dopo avere sottolineato varie e non gradite “interlocuzioni” del gruppo Acate al Centro con altri gruppi e schieramenti politici, Fidone invita il consigliere Cristian Palma a dimettersi (per le sue troppe assenze), loda il collega Giuseppe Failla (entrambi hanno dichiarato di passare all’opposizione) e riserva l’ultima parte alla consigliera Daria Guardabasso e alla presidente del Consiglio: “Hanno dimostrato coraggio, coerenza e linearità nell’onorare il mandato elettorale di consiglieri di maggioranza e a cui va tutto l’apprezzamento mio e dell’amministrazione per la scelta di non seguire i pochi intimi di Acate al Centro in una decisione priva di qualsiasi logica. Andiamo avanti, con una solidissima maggioranza e, da adesso, senza chi altro non ha fatto se non remare contro questa amministrazione e, soprattutto, contro Acate”.

Di tutt’altro tenore le valutazioni di Acate al Centro, diffuse soltanto qualche ora prima: “Il sorprendente irrispettoso e ingiustificato atto di revoca delle deleghe degli assessori del gruppo Acate al Centro, Raffo e Bevilacqua, è l'ennesimo e vergognoso colpo di coda perpetrato al gruppo più “scomodo” (molto comodo Invece in campagna elettorale) della compagine, che fino ad oggi solo nell’interesse della comunità è stato fedele all'impegno elettorale. Nonostante i reiterati atteggiamenti minacciosi e ai vari spettacolini di ogni genere, noi abbiamo sempre scelto di portare avanti progetti ed idee, cercando in tutti modi di dare spinta ad una azione amministrativa pressoché inesistente e spesso dormiente, volta unicamente al perseguimento di interessi politici personali e colorata solo da continui insulti e da minacce di ogni tipo rivolte a chiunque non agisca secondo diktat ben precisi!”

“Siamo stati il gruppo del fare fin dall’inizio, su ogni fronte abbiamo lavorato senza sosta e quando necessario anche di notte, siamo stati quelli che hanno realizzato e sviluppato decine di progetti, abbiamo fatto tutto con passione onestà e serietà. Ma ora basta, siamo definitivamente stufi!

Da due anni ad oggi noi abbiamo sempre scelto la strada del Fare: proprio in tale ottica il gruppo decideva di avviare delle interlocuzioni con i vertici del partito Fratelli D’Italia, evidentemente e stranamente non apprezzato da Fidone (tra l’altro in maggioranza presenti). Queste libertà, legittime ed anzi auspicabili da qualsiasi amministratore equilibrato e di buon senso, non sono state gradite ed hanno addirittura determinato la revoca dei due assessori di riferimento del gruppo. La libertà, questa sconosciuta ma tanto osannata in campagna elettorale”.

A tale, di fatto, immotivato e vergognoso gesto non può che seguire, per gli scriventi, (Acate al Centro) idonea reazione, degna di chi, a nostro sentire, è ben consapevole del piano politico e morale delle proprie azioni e che per il rispetto che nutre nei confronti dei cittadini deve tradursi necessariamente nell' uscita dalla maggioranza.

L’ultima parte del documento è riservata a Daria Guarda basso e Cristina Cicero: “Alla prima rivolgiamo il nostro affetto ed un grosso “in bocca al lupo”. Di questi anni insieme ci rimane un bagaglio di belle esperienze condivise. Della seconda dicono: “Forse fin troppo attaccata alla poltrona, si è subito associata al sindaco sostenendo la linea della rimozione dei nostri assessori”.

