Nuovo comandante della Guardia di Finanza a Riposto

Il Capitano Valerio Zuppello lascia la città di Catania dopo 3 anni, chiamato ad assumere l'incarico di Ufficiale addetto presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Udine. Di origine sarda, 30 anni, il Capitano Mattia Concas, dopo aver terminato il quinquennio formativo presso l'Accademia della Guardia di Finanza, conseguendo la laurea in giurisprudenza, è stato assegnato al Comando della Tenenza di Orvieto e, successivamente, al Gruppo di Trapani presso cui ha ricoperto l'incarico di Comandante del Nucleo Operativo.

Diego Serra, nella sua funzione di Comandante Provinciale in sede vacante, ha manifestato in occasione del cambio d'incarico un particolare apprezzamento per l'operato del Capitano Valerio Zuppello, che in questi anni ha diretto attività ispettive e indagini delicate e complesse, in particolare nella lotta all'evasione fiscale, agli illeciti in materia di spesa pubblica e nel contrasto patrimoniale alla criminalità. Rivolgendosi poi al nuovo Comandante della Compagnia, Mattia Concas, ha rivolto gli auguri di buon lavoro nel nuovo incarico. L'avvicendamento è avvenuto nell'ambito dell'annuale manovra d'impiego degli ufficiali direttivi disposta dal Comando Generale.