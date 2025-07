Sequestro di cannabis a Giardini Naxos: 4 arresti

Con l'accusa di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, a Giardini Naxos (Messina) tre catanesi di 44, 41 e 32 anni e un 49enne del posto, tutti già noti alle forze dell'ordine e con precedenti specifici. Durante un controllo stradale i militari hanno fermato uno dei giovani, trovato con circa 3 grammi di cocaina già suddivisa in 4 dosi e 670 euro, ritenuti provento dell'attività illecita. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione, dove erano presenti altre due persone e dove sono stati scovati e sequestrati circa un grammo di marijuana e un ulteriore somma in contanti di 1.110 euro, presumibile introito dell'attività di spaccio, oltre a sostanza da taglio e materiale utilizzato per il taglio della cocaina. Durante le attività di perquisizione, inoltre, i carabinieri hanno avvertito un intenso odore di marijuana provenire da un appartamento dello stesso stabile. All'interno dell'abitazione, nella disponibilità del 49enne, hanno trovato e sequestrato 9 piante di cannabis, un bilancino di precisione, vario materiale verosimilmente utilizzato per la lavorazione e il confezionamento della droga, circa 15 grammi di infiorescenza di marijuana e la somma di 250 euro anch'essa ritenuta provento dell'attività di spaccio. Per tutti e quattro sono scattate le manette e dopo le formalità di rito sono stati posti ai domiciliari. Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio.