Istituzioni e sindacati a Lentini, solidarietà alla Coop nel mirino della mafia di guardiania

Mobilitazione ieri mattina incontrada Cuccumella a Lentini, nel Siracusano, nei terreni della cooperativa Beppe Montana - Libera Terra. Sindaci del territorio Lentini, Carlentini, Francofonte, parlamentari, sindacati, tutti pronti per manifestare solidarietà alla cooperativa che hasubito due furti per migliaia di euro ed un incendio di 20 ettari di grano duro biologico nelle ultime settimane."C'è stata una grande mobilitazione delle forze sane dellasocietà civile. Dobbiamo ripartire e lo faremo grazie a Libera ea LegaCoop", commenta Alfio Curcio della Cooperativa Beppe Montana - Libera Terra. Anche da Scandicci, città toscana gemellata, che ha lanciato una raccolta fondi. "Da dieci anni siamo promotori di uno scambio con le scuole di Lentini - spiega Curcio -: abbiamo creato una rete della legalità. Ogni anno gli studenti toscani acquistano le nostre arance".Curcio non ha dubbi sulla natura degli episodi: "c'è un problema di guardiania: i nostri terreni si trovano tra Lentini, Ramacca, Enna, Catania. Noi abbiamo parlato con gli investigatori e le indagini sono state avviate. Sicuramente non arretreremo".