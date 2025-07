M5s: "Turisti e passeggeri ostaggi in una nave a Milazzo"

"Turisti e residenti hanno vissuto ieri una pessima avventura a bordo della nave Bridge che da Milazzo, in mattinata, li avrebbe dovuti portare alle Eolie. Ho ricevuto più segnalazioni con le quali mi è stato riferito che l'imbarcazione è rimasta ferma con i passeggeri e le auto all'interno, senza che nessuno dei passeggeri abbia ricevuto informazioni precise sui motivi della mancata navigazione. Poi, a distanza di ore sono stati trasferiti su un'altra imbarcazione che ha azionato i motori dopo tanto tempo. È un pessimo modo di accogliere i visitatori nella nostra regione e per garantire loro servizi all'altezza delle aspettative. Del resto è assurdo che questo servizio venga effettuato con imbarcazioni datate e vetuste che non rispettano gli standard europei. Mi auguro che la società che gestisce il trasporto marittimo da e per le Eolie eviti per il futuro simili disagi e garantisca i diritti dei passeggeri, anche in termini di rimborso e risarcimenti". Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all'Assemblea regionale siciliana.