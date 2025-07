Armi e più di mezzo chilo di marijuana in un'auto abbandonata a Catania

La Polizia ha scoperto una sorta di piccolo arsenale nascosto in un'auto abbandonata nel quartiere Librino, a Catania.

Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio antidroga.

Gli agenti della squadra volanti della Questura hanno notato un'auto sospetta parcheggiata in viale Castagnola e l'hanno ispezionata.

Dal finestrino posteriore hanno notato diversi involucri in plastica sparsi all'interno e una pistola sotto al sedile del conducente.

Nel corso della perquisizione del veicolo poi sono stati trovati 600 grammi di marijuana, due pistole semiautomatiche, una con matricola abrasa mentre l'altra è risultata rubata, 81 cartucce, un silenziatore e un giubbotto antiproiettile.

L'attività investigativa ha consentito di risalire all'identità del proprietario: un uomo deceduto nel 2022.