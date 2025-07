Elezioni Regionali, mercoledì il tavolo dei leader del Centro destra

E'stato convocato per mercoledì prossimo, intorno all'ora di pranzo, il tavolo del centrodestra per fare il punto sulle prossime elezioni regionali.

Il vertice - che si terrà a Palazzo Chigi - vedrà la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei leader di Lega, Matteo Salvini, Fi, Antonio Tajani e Noi Moderati, Maurizio Lupi, chiamati a trovare un'intesa sui candidati della coalizione in Veneto, Campania, Puglia e Toscana.