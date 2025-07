'Caso Vitrano', il M5s: "Schifani riferisca all'Ars nel dibattito sulla Sanità"

“Il caso Vitrano-ospedale dei Bambini è fin troppo grave per passarci su come se nulla fosse. Schifani venga a riferire anche su questo, in occasione del dibattito sul disastro sanità che ha promesso quasi due mesi fa, ma che finora si è guardato bene dal fare effettuare. Sul tema, in ogni caso presenteremo una dettagliata interrogazione”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca (Nella foto)

“I fatti che apprendiamo dalla stampa e sui quali indaga la magistratura-dice De Luca- sono gravissimi e proverebbero quello che è ormai possiamo definire lo stile Schifani: non importa cercare le soluzioni dei problemi, quello che conta è trovare coloro a cui affibbiarne la colpa per salvare la faccia al governo. È successo col caso Croce a Trapani, con I sub commissari della A-19, con Colletti a Villa Sofia e tante altre volte. È successo anche all'ospedale dei Bambini, dove il capro espiatorio delle inefficienze del reparto di nefrologia sarebbero state scaricate sulla direttrice sanitaria allora in carica con l'inaccettabile complicità della politica. È per questo che da sempre chiediamo che la politica deve andare fuori dalla sanità”.