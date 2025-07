Un pilota di Biancavilla Silvio Fiore vince l'autoslalom di Castell'Umberto

Una splendida giornata estiva ha accompagnato i partecipanti alla quarta edizione dell’Autoslalom di Castell’Umberto, manifestazione valida per la Coppa AciSport di Quinta Zona Slalom, il Campionato Siciliano e il Trofeo dei Nebrodi, organizzata all’Asd Passione & Sport, con il patrocinio del Comune di Castell’Umberto e la collaborazione dell’Asd Racing Castell’Umberto. A imporsi è stato il pilota di Biancavilla Silvio Fiore che ha surclassato la concorrenza, a bordo della sua Radical SR4. Il podio è stato completato da Giuseppe Bellini e Domenico Gangemi.

Le Isole Eolie e un pubblico numeroso hanno fatto da proscenio ai protagonisti della quarta edizione dell’Autoslalom di Castell’Umberto, gara organizzata dall’Asd Passione & Sport, con la collaborazione dell’Asd Racing Castell’Umberto e il patrocinio del Comune di Castell’Umberto, valida per la Coppa AciSport di Quinta Zona Slalom, il Campionato Siciliano e il Trofeo dei Nebrodi.

La manifestazione ha avuto in Silvio Fiore il migliore interprete. Il pilota di Biancavilla, a bordo della sua Radical Sr4, ha regolato la concorrenza grazie ad una prima manche strepitosa, dove ha inflitto ai propri avversari distacchi pesanti, prima di amministrare e offrire spettacolo nelle restanti salite. La piazza d’onore è andata a Giuseppe Bellini, in gara con una vettura gemella a quella del vincitore. Il pilota nebroideo ha fatto valere la sua minuziosa conoscenza del percorso per emergere nella lotta per la seconda piazza. Terzo gradino del podio per il sorprendente Domenico Gangemi che, con la sua inseparabile Fiat 127 della categoria E1 Ita, si è lasciato alle spalle vetture ben più potenti.

Ad un passo dal podio ha concluso Alfonso Belladonna, a bordo di una Fiat Uno Turbo del Gruppo Speciale Slalom, il driver di Ucria ha fornito una nuova prova di maturità. Bella la lotta per l’ultima posizione della "Top Five" che si è risolta per un'inezia in favore della Peugeot 106 di Fabio Ferro che ha preceduto il Kart Cross condotto da Giuseppe Radici Luca.

Le restanti posizioni della "Top Ten" sono state occupate da Giuseppe Radici, Alessio Truscello, Biagio Meli e Lorenzo Lo Monaco. La gara è stata diretta da Michele Vecchio e si è conclusa in perfetto orario, al traguardo sono giunti 50 dei 52 concorrenti che hanno preso il via.

“Si è conclusa una splendida edizione dello slalom che è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dai ragazzi dell’Asd Racing Castell’Umberto – ha detto il patron dell’evento Michele Vecchio – i piloti con la loro presenza hanno dato una risposta al nostro impegno, guardiamo con ottimismo al futuro della gara”.

(Nella foto Silvio Fiore su Radical SR4)