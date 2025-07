Morto il primario di Ginecologia del 'Cervello' di Palermo Cucinella

E' morto a 55 anni, Gaspare Cucinella, ginecologo e primario dell'ospedale Cervello di Palermo. Aveva un male incurabile. Era professore associato della scuola di specializzazione in Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della riproduzione umana dell'Università. Il sindaco Roberto Lagalla dice:"È con profondo sgomento che ho appreso della prematura scomparsa del professore Gaspare Cucinella. La comunità medico-scientifica palermitana perde non solo un punto di riferimento nella comunità, ma anche una figura guida per tanti studenti, grazie anche alle sue importanti esperienze all'estero".