Elisoccorso per 7 migranti sbarcati a Lampedusa

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 41, di nazionalita' senegalese e bengalese, sono stati soccorsi dalla guardia costiera a bordo di un gommone partito dalla Libia. Ai soccorritori hanno detto di avere pagato 475 euro a testa. Sono stati portati all'hotspot dove, con gli ultimi arrivi, ci sono 258 ospiti. In 212 sono stati poi trasferiti col traghetto di linea che arrivera' a Porto Empedocle in serata. Ieri, sull'isola, ci sono stati 5 sbarchi con un totale di 271 migranti. Di questi, 7 sono stati trasferiti in elisoccorso negli ospedali di Agrigento e Palermo: cinque hanno accusato problemi di intossicazione da idrocarburi e due delle sospette fratture.