La sottosegretaria Ferro: "Duro colpo alla 'ndrangheta l'arresto del boss Palermo"

"L'arresto a Bogotá del boss della 'ndrangheta Peppe Palermo rappresenta un durissimo colpo ai traffici internazionali di cocaina e conferma ancora una volta l'efficacia della cooperazione tra le forze di polizia italiane e quelle dell'America Latina nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale". Lo afferma, in una dichiarazione, il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro (Fdi),complimentandosi con gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Reggio Calabria e con la Direzione distrettuale antimafia reggina che ha coordinato l'operazione"Pratì", condotta con l'Europol e la polizia colombiana."La cattura di Palermo - continua Wanda Ferro - conferma il valore di strumenti come il progetto I-CAN, promosso dal Ministero dell'Interno con Interpol, che ha consentito negli ultimi anni l'arresto di numerosi latitanti all'estero, e testimonia l'importanza del rafforzamento dei rapporti di collaborazione in materia di contrasto alla criminalità organizzata con i Paesi dell'America Latina, al centro anche del recente vertice del programma europeo EL PAcCTO 2.0 tenuto a Lima, in Perù. La lotta alle mafie si gioca sempre più su scala globale e l'Italia continua a dimostrare di essere all'avanguardia in questo impegno".