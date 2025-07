Calcio, Eccellenza. David Valenca è il primo colpo del Modica. Il Vittoria ingaggia Gabriele Cacciola

Primo colpo del Modica Calcio in vista della prossima stagione di Eccellenza. Indosserà la maglia rossoblù David Valença, un nome e un volto ben noto agli appassionati di calcio siciliano: Valença è ufficialmente un nuovo giocatore del Modica. Centrocampista portoghese classe ’96, Valença arriva a Modica dopo una stagione da protagonista assoluto con l’Athletic Club Palermo, culminata con la vittoria del campionato di Eccellenza, al fianco di mister Filippo Raciti, che ritroverà anche in questa nuova avventura.

Nato a Coimbra, il giocatore portoghese, inizia la sua carriera italiana al Ragusa, di cui diventa capitano e con cui si regala la vittoria del Campionato di Eccellenza e la Coppa Italia regionale.

Il Vittoria conclude una importante operazione di mercato in entrata: giocherà in biancorosso Gabriele Cacciola, reduce da un grande campionato con il Modica.