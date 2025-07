Modica, effettuato sopralluogo ai lavori per la "Città dei ragazzi"

Antonio Drago, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Modica, la sindaca, Maria Monisteri, e l’assessore Tino Antoci hanno effettuato un sopralluogo all’ex Mattatoio di via Fontana, a Modica, dove sono in corso i lavori, finanziati dal piano di Agenda Urbana Ragusa Modica -azione 9.3.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020- per il recupero e la realizzazione della Città delle Ragazze e dei Ragazzi. Si tratta di un centro di aggregazione per minori che nasce nel complesso edilizio, appunto, dell’ex mattatoio.

"Un importo contrattuale di quasi 3 milioni di euro e uno dei cantieri più importanti fra quelli che sono attivi nella nostra Città - afferma l'assessore Drago - e i lavori sono già ad un buon livello di completamento. Credo, ragionevolmente, che nei primi mesi del 2026 saremo in condizione di offrire questo luogo alla nostra Città. E’ uno spazio dedicato soprattutto ai più giovani e diventerà un luogo di momenti di bella e importante aggregazione sociale anche perché si trova a ridosso di quello spazio di Crisci Ranni che è un vero e proprio cantiere educativo".