Concluso il viaggio di Lampedus’amore 2025, Filippo Mulè: un’edizione memorabile che segna una svolta

Si è conclusa sabato sera a Lampedusa, in una piazza Castello colma di gente e di entusiasmo, la decima edizione di Lampedus’Amore, premio giornalistico intitolato a Cristiana Matano: un abbraccio collettivo, un intreccio di voci, di sguardi, di storie. Una festa di pensieri, di arte, di memoria e di futuro. “È difficile trovare le parole giuste per raccontare ciò che abbiamo vissuto in questi sei giorni”, è il commento di Filippo Mulè, presidente dell’Associazione Occhiblu e direttore artistico della manifestazione. “Per la prima volta, abbiamo allargato il cuore del festival anche a Linosa, e l’accoglienza ricevuta è andata oltre ogni aspettativa: la musica di Jerusa Barros ha fatto vibrare l’isola, aprendo un’edizione che resterà nella storia. Da lì, il viaggio è continuato a Lampedusa con appuntamenti di grande spessore umano e culturale. L’inconfondibile voce di Mario Biondi, il teatro potente e visionario di Salvo Piparo, Viola Graziosi e David Coco, l’omaggio appassionato di Mario Incudine a Domenico Modugno, le parole e le note di Tony Canto: ogni momento ha lasciato un segno”.

È stato un festival di incontri autentici, di contaminazioni preziose, di riflessioni urgenti. Continua Mulè: “Siamo onorati di aver ospitato personalità come Diego Bianchi e Tony Gentile, e di aver potuto dare spazio a temi fondamentali come il futuro dell’informazione nell’era degli algoritmi, le migrazioni e i conflitti che scuotono il mondo. La mostra al Giardino dei Giusti, il convegno conclusivo, i premi assegnati ai giornalisti, agli studenti e alle eccellenze delle Pelagie: tutto ha contribuito a costruire un racconto collettivo, vivo, necessario. Guardando indietro a questi dieci anni, facciamo fatica a credere fin dove siamo arrivati. Con risorse limitate ma con una visione chiara, con coraggio e determinazione, abbiamo trasformato un’idea in una realtà forte, condivisa, cresciuta nel nome di Cristiana. Questo successo è suo e di tutte le persone che ogni anno camminano con noi”. E conclude: “Abbiamo sognato in grande. E ce l’abbiamo fatta, questa edizione ha segnato una svolta”.

Il Premio è patrocinato dal Parlamento Europeo, dalla Regione siciliana, dal Comune di Lampedusa e Linosa, dall’Università Kore di Enna, dalla Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, dall’Ordine dei Giornalisti, dalla FNSI, da Assostampa Sicilia e Palermo.

