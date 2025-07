Giovani di Fdi: "Siracusa non merita solo la spartizione delle poltrone"

"In qualità di dirigente comunale di Fratelli d’Italia, comunico che: visti i trascorsi di questi giorni, in occasione del rimpasto di venerdì mattina, desidero esprimere profonda preoccupazione per quanto riguarda i nuovi componenti della giunta comunale nominati dal sindaco di Siracusa". Ad affermarlo è Vittorio Ferreri, dirigente comunale di Fdi. "Guardando la vita della città con gli occhi di un giovane ragazzo, noto che continuamente si pensa a tutto tranne che al benessere di questa realtà - aggiunge Ferreri - Assenti le politiche giovanili, mancanza di spazi pubblici decorosi, assente una giusta pulizia della città, assente tutto, tranne le poltrone da spartirsi. Voglio dire una cosa al sindaco Italia: pensi di più a noi giovani e a questa città che non merita di vivere una situazione così drammatica. Siracusa, città considerevole, bella e prospera non merita questo degrado e soprattutto cerchi di eliminare questa smania di potere cercando ogni tanto di rinunciare a qualcosa per sé, e pensare piuttosto per il benessere anche di coloro che alle urne gli hanno dato fiducia e che sono stati completamente delusi".

(Nella foto Vittorio Ferreri)