Acate, rimpasto nella Giunta comunale: Gianni Licitra nominato assessore

Il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, ha nominato stamattina uno dei due assessori mancanti alla compagine amministrativa. Si tratta di Gianni Licitra, che entra in giunta con deleghe allo Spettacolo, Marina di Acate, Personale, Polizia Locale, Randagismo e Viabilità Urbana ed Extraurbana.

“Sono felice di questo ingresso – scrive Fidone in un post - perché a Gianni, è fatto notorio, sono legato da un rapporto storico di amicizia. E al netto degli alti e bassi che vi sono in qualsiasi rapporto e anche delle divergenze di vedute su molti aspetti della vita politica e amministrativa, a Gianni è pacificamente riconosciuta da tutti una dote incontestabile: l'etica del lavoro e del sacrificio. Abbiamo bisogno di gente operativa 24 ore su 24, che vive il territorio e che si impegni quotidianamente senza risparmiarsi, e Gianni incarna alla perfezione queste doti. Ricostituiremo la compagine assessoriale in pienezza prossimamente, anche con una rimodulazione delle deleghe”.

Intanto, all'assessore Dafne Lantino sono state assegnate anche le deleghe alle Pari Opportunità, Gemellaggi e al Marketing Territoriale.

Nella foto, secondo da destra, il nuovo assessore Gianni Licitra.