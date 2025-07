Rompe il finestrino per rubare su auto in sosta: bloccato a Floridia

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel comune di Floridia, hanno bloccato un uomo che, dopo avere infranto un finestrino di un’autovettura parcheggiata in via Dante, stava asportando monete e oggetti personali. L’uomo, un 29enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per furto aggravato e la refurtiva restituita alla proprietaria.