Anas, salvate 1500 piante sull'asse viario Catania - Ragusa

Un virtuoso intervento di tutela ambientale sta prendendo corpo lungo l'asse viario Ragusa-Catania - opera il cui Commissario Straordinario di Governo è il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, mentre il vicecommissario è l'Ingegnere di Anas, Raffaele Celia - grazie a un articolato progetto di mitigazione ambientale avviato nel solco dell'ammodernamento dell'infrastruttura. L'iniziativa, promossa sin dalla fase di approvazione del progetto esecutivo nel 2017 dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, in stretta sinergia con l'Ufficio per il Territorio di Ragusa - Servizio 17 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura - Dipartimento dello Sviluppo Rurale, oggi Servizio 15, ha consentito di evitare l'abbattimento indiscriminato della vegetazione presente lungo il tracciato attraverso il reimpianto degli esemplari arborei di pregio in un'area dallo straordinario valore simbolico: la "Fattoria della Legalità".

Si tratta di terreni confiscati alla criminalità organizzata e affidati alla Regione Siciliana dall'Anbsc-Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità del Ministero dell'Interno. I terreni sono oggi in gestione al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale. Sotto il coordinamento del Responsabile Anas del Procedimento, Ing. Luigi Mupo, e con il diretto coinvolgimento dei direttori lavori dei quattro lotti dell'intervento, le imprese esecutrici hanno proceduto all'espianto e al trasporto di oltre 1500 ulivi, numerosi carrubi e altre specie autoctone di pregio, verso i terreni individuati.

Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, guidato dal Dirigente Generale Ing. Alberto Pulizzi, e sul territorio il Servizio 15 per il Territorio di Ragusa con il Dirigente Provinciale Dott. Tullio Serges, hanno curato le fasi di reimpianto e gli interventi successivi per garantire le migliori condizioni per l'attecchimento degli esemplari, oggi riuscito in toto. Ogni esemplare è stato censito, schedato e localizzato; sono state selezionate le specie più adatte al trapianto. L'intervento ha richiesto il massimo coordinamento tra le istituzioni e le imprese appaltatrici, affinché le operazioni di capitozzatura ed espianto potessero essere seguite, in tempi rapidi, dal reimpianto nelle nuove aree di destinazione.

Poi è seguito il certosino lavoro delle maestranze del Servizio15 per il Territorio di Ragusa, in azione per irrigare e curare la manutenzione delle piante trapiantate.

