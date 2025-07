"Ragusani nel Mondo", presentata la trentesima edizione del Premio

È stata presentata stamani, nella sede del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la trentesima edizione del Premio Ragusani nel Mondo, uno degli appuntamenti culturali più longevi e identitari della Sicilia. L’edizione 2025, in programma sabato 26 e domenica 27 luglio in Piazza Libertà (ingresso libero), si annuncia come un evento straordinario, capace di celebrare la storia di una comunità che ha saputo raccontarsi al mondo attraverso i volti dei suoi figli più illustri. Alla conferenza stampa sono intervenuti la presidente dell’ex Provincia, Maria Rita Schembari e i vertici dell’associazione Ragusani nel Mondo, il presidente Salvatore Brinch, il presidente onorario Franco Antoci e il direttore Sebastiano D’Angelo. Presente il vicepresidente Peppe Lizzio e alcuni componenti del direttivo.

I premiati di quest’anno sono Antonino Ferrera, manager con carriera internazionale nei settori energia e infrastrutture; Raffaele Brullo, armatore chiaramontano proprietario di una flotta di navi cisterna di ultima generazione; Alberto Distefano, oftalmologo affermato negli Stati Uniti, simbolo dell’emigrazione ragusana degli anni ’60; Mirja Cartia d’Asero, già amministratrice delegata del Sole 24 Ore e figura di spicco nell’economia nazionale. Per la sezione dedicata alle imprese saranno premiati i componenti di Sisifo, realtà nel campo dell’assistenza sanitaria integrata; Walter Venniro, per il contributo allo sviluppo del porto di Pozzallo; Andrea Russo, imprenditore di riferimento nel settore immobiliare. Tra i premiati, il Premio Speciale a Domenico Pisana, giornalista e critico letterario di Modica, per il suo impegno nella diffusione della cultura iblea in Italia e all’estero. Momento molto atteso sarà anche la consegna del Premio Giovani, una sezione introdotta per la prima volta quest’anno e destinata a cinque straordinari talenti under 30: Loris Fichera, ingegnere esperto di robotica medico-chirurgica attivo negli Stati Uniti; Lorenzo Guardiano, giovane egittologo e filologo, docente in due prestigiose università italiane; Ruben Micieli, pianista e compositore pluripremiato; Giovanni e Matteo Cutello, jazzisti apprezzati nel panorama musicale nazionale. A chiudere ciascuna delle due serate-evento, i concerti della Banda della Marina Militare Italiana.

Le due serate saranno presentate dai giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri.

Nella foto, da sinistra: D'Angelo, Brinch, Caterina Gurrieri e Salvo Falcone.