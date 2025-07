Controlli Inps a Panarea, scoperti 8 lavoratori in nero

Un'operazione volta a contrastare il lavoro irregolare è stata condotta nelle due giornate di giovedì 10 e venerdì 11 luglio a Panarea, dagli ispettori dell'Ufficio vigilanza della sede Inps di Messina, coordinati dalla Direzione regionale dell'Istituto. I sette accertamenti portati a termine dagli ispettori Inps, si legge in una nota, anche sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori presenti al momento dell'accesso, "hanno fatto emergere la presenza di otto lavoratori "in nero" e, in alcuni casi, lo svolgimento di un numero di ore di lavoro maggiore di quello dichiarato e registrato". Le irregolarità emerse nel corso dei controlli hanno comportato "il recupero delle somme dovute a titolo di contributi e non versate, nonché l'irrogazione di sanzioni amministrative per un importo pari a circa quindicimila euro e l'annullamento di due posizioni assicurative illegittime".