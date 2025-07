Acate, un incendio danneggia un autocompattatore: c'è l'ipotesi del dolo

Un incendio, divampato la notte scorsa, ha danneggiato un autocompattatore della ditta che ha in appalto il servizio di igiene urbana che si trovava all'interno di una struttura utilizzata per il ricovero di automezzi. I carabinieri stanno vagliando varie ipotesi e non si esclude che il rogo possa essere stato appiccato come atto di ritorsione. Indagini in corso. Sono intervenuti i vigili del fuoco oltre ai militari dell'Arma.

"Desideriamo esprimere, a nome dell'organizzazione sindacale FP-CGIL e dei nostri iscritti, la più profonda solidarietà in seguito al gravissimo episodio che ha presumibilmente colpito la vostra ditta e il personale operante nel servizio di igiene urbana e la collettività Acatese", afferma una nota del sindacato. "Un atto del genere, qualora confermato come attentato, rappresenta una ferita non solo per i diretti interessati, ma per l’intera comunità che riconosce nel vostro lavoro quotidiano un servizio essenziale, svolto con dedizione e spirito civico. Ai lavoratori e agli iscritti che, con professionalità e coraggio, garantiscono la pulizia e il decoro delle nostre città, va il nostro sostegno incondizionato. Difendere il diritto alla sicurezza sul posto di lavoro, e condannare con forza ogni forma di violenza, è un dovere che ci unisce oggi più che mai".