Ultimo addio alla hostess di Palermo trovata morta a Vienna, il mistero rimane

Sono stati celebrati questa mattina i funerali di Aurora Maniscalco la giovane hostess morta a Vienna dopo essere caduta dal terzo piano dell'appartamento dove abitava con il fidanzato. L'ultimo saluto è stato celebrato nella chiesa Maria Santissima Consolatrice nel quartiere Pallavicino a Palermo. Il fidanzato non era presente ai funerali. Elio Bargione è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di istigazione al suicidio come atto dovuto per consentire al giovane di nominare i consulenti di parte che hanno preso parte all'autopsia. Esame che non ha chiarito del tutto le cause della morte.

"L'iscrizione nel registro degli indagati abbiamo detto subito è un atto dovuto - dice l'avvocato Alberto Raffadale - Pertanto con molta serenità i genitori aspettano la verità qualunque essa sia". Molto dure le parole del sacerdote che ha celebrato la messa. "A Palermo si lavora e si viene schiavizzati - ha detto il prete durante l'omelia - Diciamo chiaramente che i nostri giovani sono costretti a lasciare questa città per costruirsi un futuro".

IL PADRE DI AURORA ACCUSA

"Mia figlia Aurora lo scorso mese di maggio aveva subito un aborto e si era rivolta all'ospedale Villa Sofia Cervello. Nel referto dei medici c'è scritto che la giovane avrebbe subito un'aggressione fisica".

Lo racconta Francesco Maniscalco il padre della hostess ancora scosso per i funerali della figlia che si sono tenuti questa mattina. "Come tante ragazzine anche mia figlia mi ha tenuto all'oscuro di tutto - dice - sia dell'aborto che dell'aggressione. La mia ex moglie poi mi ha confessato che tra i giovani c'erano stati momenti di tensione e forse mia figlia era stata anche aggredita".

Maniscalco aggiunge: "Quello che mi fa rabbia che nessuno della famiglia del giovane sia venuto al funerale oggi. Neppure un fiore. Non abbiamo mai ricevuto una parola di conforto. Forse sono anche infastiditi dal clamore che è scoppiato". L'avvocato Alberto Raffadale sta cercando di ricostruire quanto avvenuto lo scorso maggio e le ragioni per cui con quel referto non sono partite le indagini su quanto successo ad Aurora.