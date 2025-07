Pienone alla Sagra di Solarino, in tre giorni 16 mila persone: diecimila per Povia

Una Sagra, quella dei crastuna, che ha richiamato il grande pubblico. Nella tre giorni di Solarino, hanno partecipato almeno sedicimila spettatori. Diecimila nell'ultima serata dove a chiusura della sagra, si è esibito il cantante Povia. Anche il pubblico ha cantato insieme all'artista i 'bambini fanno oh'. Al di là della parte degli spettacoli, curati dal direttore artistico dell'evento, Peppe Tata, la sagra ha portato in piazza Plebiscito tante famiglie e tanti bambini, anche per la degustazione dei prodotti tipici locali.

L’associazione US Project insieme a tanti addetti ai lavori ringraziano l’amministrazione comunale di Solarino per l'ospitalità e per aver messo a disposizione , coinvolgendoli, i dipendenti comunali.

La Us Project presieduta da Sebastiano Russo, suo vice è Carmelo Castobello, a chiusura della Sagra hanno rivolto un ringraziamento agli operatori commerciali, agli artisti e tutto lo staff organizzativo.

L'organizzazione è già a lavoro per la terza edizione. Solarino ringrazia.