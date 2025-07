Volley Modica, Alessandra Oggioni nuovo scoutman

Nuovo arrivo nello staff tecnico della Volley Modica. Si tratta di Alessandra Oggioni, che per la stagione 2025/2026 ricoprirà il ruolo di scoutman della prima squadra che parteciperà al campionato di serie A3.

Originaria di Vimercate, classe 1997, Alessandra Oggioni arriva a Modica dopo una breve carriera da pallavolista, che ha presto abbandonato per dedicarsi a quella di scoutman e allenatrice. Da scoutman ha lavorato per due stagioni in serie C al GSA Carate Brianza, dove ha ricoperto anche il ruolo di vice allenatore conquistando la promozione in serie B e vinto la Coppa Italia Lombardia. A livello nazionale ha lavorato come scout e vice allenatore in serie B2 femminile con il Concorezzo e in B maschile con il Besana e nel 2023 ha conseguito il terzo grado di maestra di beach volley. Ora la sua prima esperienza lontano da casa e nel profondo Sud, dove sarà l'addetta ai numeri della formazione biancoazzurra della Città della Contea.