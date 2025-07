Il Siracusa conferma Candiano e Limonelli e tratta col portiere Farroni: squadra in ritiro a Canicattini

Il Siracusa conferma due pezzi importanti per il prossimo campionato di sere C. La società azzurra ha rinnovato il contratto a Maiko Candiano, centrocampista di provata abilità che ha contribuito nella scorsa stagione, con i suoi 7 gol , a vincere iol campionato. Candiano ha firmato il contratto fino al 2027. Resta in azzurro pure il fantasista Carmelo Limonelli che ha prolungato l'acccordo fino al 2028. Adesso la società è in piena trattativa con l'attaccante Sarao, legato contrattualmente con il club siracusano. Resta in maglia azzurra anche Puzone. Ma la campagna acquisti del Siracusa deve ancora cominciare, dopo le partenze di Maggio, Russotto, Sush, non legati da contratto con il Siracusa. A mettere in sesto la squadraa ci penserà il riconfermato Marco Turati, che dovrà portare in azzurro un portiere di provata esperienza. Sarebbe in corso una trattativa con l'estremo difensore, ex Catania, Alessandro Farroni, svincolato dallo scorso 1 luglio.

Intanto gli azzurri sono pronti ad andare in ritiro venerdì a Canicattini Bagni. La squadra resterà nel centro collinare del Siracusano fino alla vigilia della prima gara di Coppa Italia che si disputerà il 17 agosto.

(Nella foto il centrocampista Candiano)