Tunisino girava a Pachino con un coltello, bloccato e foglio di rimpatrio

Agenti del Commissariato di Pachino, intervenuti in un’abitazione del centro cittadino, appuravano che un uomo, un tunisino di 34 anni, aveva minacciato telefonicamente l’ex fidanzata poiché non si rassegnava alla fine del rapporto.

I poliziotti, intuendo che la sicurezza della dona fosse posta in pericolo, avendo riscontrato la serietà delle minacce non si allontanavano dall’abitazione della donna, intercettando, poco dopo, l’uomo che si stava dirigendo dalla sua ex riuscendo a bloccarlo.

Il trentaquattrenne, privo di documenti, veniva sottoposto a una perquisizione personale che consentiva di rinvenire e sequestrare a suo carico un coltello a serramanico.

Inoltre, a seguito di un approfondimento investigativo, condotto insieme agli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura, si accertava che il tunisino era irregolare e che, in passato, era rientrato illegalmente nel territorio nazionale.

Infine, al termine di un’accurata istruttoria, l’Ufficio Immigrazione ha eseguito, nei confronti dell’uomo, un provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto, con il trattenimento, disposto dal Questore, presso un CPR dell’Isola, ai fini del successivo rimpatrio del cittadino tunisino.