Cannata (Fdi) ringrazia Signer e dà il benvenuto a nuovo prefetto di Siracusa

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Prefetto Giovanni Signer per l’impegno e la professionalità con cui ha guidato la Prefettura di Siracusa in questi mesi. Un ringraziamento particolare va alla sua gestione attenta e al coordinamento delle delicate fasi successive al recente incendio dell’Ecomac, momento critico per la nostra comunità, affrontato con grande senso delle istituzioni”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata, che allo stesso tempo rivolge un caloroso benvenuto al nuovo Prefetto, Chiara Armenia, che arriva a Siracusa portando con sé l’esperienza maturata alla Prefettura di Caltanissetta. “A lei vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro - dice - sono certo che saprà operare con la stessa dedizione e competenza, rafforzando ulteriormente il dialogo tra istituzioni e territorio”.