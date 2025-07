Il 19 luglio Infopoint dell'Asp di Palermo per donare sangue e plasma

Una donazione per trasformare la memoria in speranza. Sabato prossimo, 19 luglio, anniversario della strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, l'Asp di Palermo sarà impegnata nella seconda Giornata regionale della donazione di sangue e plasma, istituita dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per onorare con un gesto concreto di solidarietà la memoria delle vittime delle mafie.

L'iniziativa, che rientra in un ciclo di tre giornate commemorative (23 maggio, 19 luglio e 21 settembre), vedrà attive diverse postazioni dedicate, coordinate dalla UOC di Medicina Trasfusionale del Presidio ospedaliero di Cefalù, in collaborazione con le associazioni convenzionate ADVS Termini Imerese, Thalassa Termini Imerese e AVIS Gangi. In particolare sono previsti: Un Info point attivo dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella sede del Dipartimento Interaziendale Diagnostica di Laboratorio dell'Asp di Palermo in via Carmelo Onorato, 6;

Sarà attivo il punto di Medicina Trasfusionale del P.O. "Nuovo" di Cefalù (Contrada Pietra Pollastra) dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per le donazioni di sangue e dalle 15.00 alle 19.00 solo per Aferesi. Saranno, inoltre, attivi i punti di raccolta delle Associazioni del territorio convenzionate ADVS Termini Imerese, Thalassa Termini Imerese e AVIS Gangi.

"Raccogliere sangue in un giorno come il 19 luglio - afferma il direttore sanitario dell'Asp di Palermo, Antonino Levita - significa dare un senso profondo alla memoria, trasformandola in vita e speranza".

La terza giornata regionale è in programma il prossimo 21 settembre, in occasione dell'anniversario dell'assassinio del giudice Rosario Livatino. "Ogni sacca di sangue - ha concluso Antonino Levita - rappresenta un gesto di responsabilità civile e può fare la differenza per chi lotta ogni giorno contro malattie, emergenze e interventi chirurgici. In estate le scorte si riducono e l'aiuto dei cittadini è ancora più prezioso".